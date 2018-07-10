Мы в соц.сетях:
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
20:29   10 Июля 2018
Весь мир

Верховный суд Испании лишил Пучдемона депутатского мандата

Верховный суд Испании лишил Пучдемона депутатского мандата

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемони и пятеро его соратников были во вторник лишены своих депутатских мандатов, в связи с тем, что в Испании их «обвиняют в восстании».

Решение приостановить приостановить депутатские полномочия Пучдемона и его соратников - Ориола Жункераса, Жорди Туруля, Рауля Ромева, Жорди Санчеса и Жозеля руля - принял судья испанского Верховного суда Пабло Лларен. Об этом сообщается на официальном конституционного органа.

Там же отмечается, что суд, лишив депутатов мандатов, позволил их партиям передать эти мандаты другим своим членам, не изменив таким образом расстановку сил в испанском парламенте.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в ФРГ генпрокуратура федеральной Земли Шлезвиг-Гольштейн изучила полученные от испанских властей новые сведения относительно деятельности Кареса Пучдемона, после чего начала рассматривать возможность его экстрадиции на родину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #испания #весь мир #каталония #депутатский мандат #пучдемон #экс-глава каталонии #лишение мандата #обвиняются в восстании #верховный суд испании
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...