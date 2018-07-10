Верховный суд Испании лишил Пучдемона депутатского мандата

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемони и пятеро его соратников были во вторник лишены своих депутатских мандатов, в связи с тем, что в Испании их «обвиняют в восстании».

Решение приостановить приостановить депутатские полномочия Пучдемона и его соратников - Ориола Жункераса, Жорди Туруля, Рауля Ромева, Жорди Санчеса и Жозеля руля - принял судья испанского Верховного суда Пабло Лларен. Об этом сообщается на официальном конституционного органа.

Там же отмечается, что суд, лишив депутатов мандатов, позволил их партиям передать эти мандаты другим своим членам, не изменив таким образом расстановку сил в испанском парламенте.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в ФРГ генпрокуратура федеральной Земли Шлезвиг-Гольштейн изучила полученные от испанских властей новые сведения относительно деятельности Кареса Пучдемона, после чего начала рассматривать возможность его экстрадиции на родину.