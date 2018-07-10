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19:58   10 Июля 2018
Россия

Приставы задержали участницу Pussy Riot за уклонение от обязательных работ

Приставы задержали участницу Pussy Riot за уклонение от обязательных работ

Осужденную за хулиганство в Храме Христа Спасителя активистку Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщает РИА Новости со слов адвоката задержанной Светланы Сидоркиной.

По словам юриста, сейчас она с подзащитной находится в мировом суде. Судья изучает материалы дела. Адвокат уточнила, что приставы составили протокол по статье об уклонении от обязательных работ (20.25 КоАП).

В общей сложности активистке было назначено 140 часов обязательных работ за две акции в 2018 году около здания ФСБ. Во вторник она была задержана приставами в Измайловском суде Москвы. Этот суд ведет дело по иску Нижегородской исправительной колонии №2 о защите чести и достоинства, поданного из-за рассказа Алехиной об условиях содержания в учреждении.

В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил участницу Pussy Riot к двум годам колонии общего режима за акцию в храме Христа Спасителя, которую суд счел хулиганством. В 2013 году ее перевели из колонии в Пермском крае в Нижегородскую женскую исправительную колонию №2 откуда она была освобождена в декабре 2013 года по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием принятия Конституции России.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #pussy riot #алехина
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