Глава Косово попросил Медведева начать взаимодействие между нашими странами

Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи рассказал о своей встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, которая произошла в Анкаре на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом Тачи написал во вторник вечером в своем микроблоге Twitter. По словам главы Косово, встретившись с Медведевым, он попросил его начать между нашими странами взаимодействие.

Напомни: ранее СМИ сообщили о том, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили проблему урегулирования ситуации с Косово.

In the margins of the Presidential Inauguration of @RT_Erdogan, I had a brief meeting w/ PM @MedvedevRussiaE. I asked him for our countries to start interaction while we both agreed that a possible agreement btwn Kosovo & Serbia will bring lasting peace in the #WesternBalkans. pic.twitter.com/UGKqESu8O8