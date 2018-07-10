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19:44   10 Июля 2018
Россия

Госдума может отменить ведение наказания за исполнение антироссийских санкций

Госдума может отменить ведение наказания за исполнение антироссийских санкций

В Государственной Думе РФ обсуждается возможность перевода уголовной ответственности за исполнение на территории России западных санкций против нашей страны в административную плоскость, а может быть и полного отказа от этих норм.

Об этом во вторник журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является одним из авторов предложения.

«Мы обсуждаем сейчас вопрос, возможно ли замещение нормы уголовной нормой административной. Или, может быть, не вводить даже административную», - сказал Володин, в частности.

Его слова приводит агентство ТАСС. При этом отмечается, что таким образом Вячеслав Володин ответил на вопрос журналистов о том, будет ли статья об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций полностью исключена из законопроекта ко второму чтению в парламенте.

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Автор: Александр Люблинский
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