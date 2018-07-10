Мы в соц.сетях:
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
20:05   10 Июля 2018
Весь мир

Порошенко пригласили участвовать в мероприятиях саммита НАТО

Порошенко пригласили участвовать в мероприятиях саммита НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в среду прибудет в Бельгию для участия в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генсека военно-политического блока Йенса Столтенберга.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба политика. Саммит Североатлантического альянса состоится в Брюсселе 11-12 июля. На его полях также пройдет трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО.

Пресс-служба подчеркивает, украинский лидер примет участие в заседании совета НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии, а также он поучаствует в заседании руководителей стран-контрибуторов миссии блока в Афганистане «Решительная поддержка».

Согласно программе саммита, у Порошенко планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #политика #саммит нато
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...