Порошенко пригласили участвовать в мероприятиях саммита НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в среду прибудет в Бельгию для участия в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генсека военно-политического блока Йенса Столтенберга.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба политика. Саммит Североатлантического альянса состоится в Брюсселе 11-12 июля. На его полях также пройдет трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО.

Пресс-служба подчеркивает, украинский лидер примет участие в заседании совета НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии, а также он поучаствует в заседании руководителей стран-контрибуторов миссии блока в Афганистане «Решительная поддержка».

Согласно программе саммита, у Порошенко планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками.