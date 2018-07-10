Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

Мужчина, которого 4 июля вместе с его спутницей доставили из британского города Эймсбери в больницу города Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом, пришел в сознание. Об этом говорится в сообщении клиники.

Врачи констатировали «небольшое, но значительное улучшение» у пациента Чарли Роули. Его состояние оценивают как «критическое, но стабильное», он в сознании.

Утром 4 июля британская полиция сообщила об инциденте в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два местных жителя — мужчина и женщина — пострадали от воздействия неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Вскоре в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и уличенный ранее в сотрудничестве с британскими спецслужбами бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля в клинике сообщили, что пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес умерла.