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19:20   10 Июля 2018
Россия

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ в интернете представил спортивную версию машины Lada Vesta, прототипом которой является одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept.

Соответствующая информация появилась на сайте компании. 

Главные изменения претерпел передний бампер автомобиля и некоторые элементы дизайна. К примеру, новая модель LADA имеет матовые вставки в виде бумерангов и измененную форму противотуманных фар. Теперь у авто есть 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Никаких данных о новом двигателе пока не приводится.

Презентация Vesta Sport состоится в Московском международном автосалоне в августе этого года.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #автомобиль #общество #lada vesta sport
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