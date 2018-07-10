АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ в интернете представил спортивную версию машины Lada Vesta, прототипом которой является одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept.

Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Главные изменения претерпел передний бампер автомобиля и некоторые элементы дизайна. К примеру, новая модель LADA имеет матовые вставки в виде бумерангов и измененную форму противотуманных фар. Теперь у авто есть 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Никаких данных о новом двигателе пока не приводится.

Презентация Vesta Sport состоится в Московском международном автосалоне в августе этого года.