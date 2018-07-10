Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Украинский президент Петр Порошенко рассчитывает на то, что президенту США Дональду Трампу удастся вернуть российского лидера Владимира Путина «на верный путь» во время их встречи в Хельсинки.

Заявление Порошенко, сделанное в интервью британскому изданию Financial Times, во вторник вечером приводит пресс-служба украинского президента.

Порошенко заявил, что наступившая неделя является для Украины очень важной в условиях возникших перед ней вызовов стабильности и безопасности. На начало недели, как напомнил Порошенко, пришелся саммит Украина – Евросоюз, который прошел в Брюсселе в понедельник. Продолжением «украинской недели» послужит саммит НАТО, в котором Украину также пригласили поучаствовать..

По мнению Порошенко, эти мероприятия отправят мощный сигнал всему миру, который будет услышан не только в Брюсселе, но и в Хельсинки – где на 16 июля назначены двусторонние переговоры между лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь», - заявил украинский президент.

Также Порошенко посчитал нужным напомнить читателям британской газеты, что встреча Трампа и Путина назначена на 28-ю годовщину принятия парламентом Украины декларации о государственном суверенитете.