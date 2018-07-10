Ассоциация туроператоров оценила задолженность «Натали Турс» в 10 млн долларов

Ассоциация туроператоров России оценила размер задолженности туроператора «Натали Турс» перед клиентами в сумму порядка 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает РИА Новости во вторник со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

Основное юридическое лицо туроператора «Натали Турс» — «Панорама Тур» с 30 июня остановило чартерные рейсы в Барселону, Неаполь, Римини, Анталию, Ираклион и Катанию. Уже 4 июля оно объявило об аннулировании всех туристических путевок на период с 4 июля по 30 сентября текущего года включительно.

Несколько недель назад у компании закончились деньги для своевременной оплаты поставщикам. Ее руководство связывает финансовые затруднения с рядом факторов, в числе которых неверная денежных потоков и снижение среди россиян спроса на поездки в европейские страны.