Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Татарский Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан Тимура Исламова решением Министерства юстиции РФ включен в реестр НКО-иноагентов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента, установлен при проведении внеплановой документарной проверки. По данным ведомства, фонд Исламова начал свою деятельность в 2006 году в Набережных Челнах. Организация занимается проблемами социально уязвимых групп — людей, употребляющих наркотики, живущих с ВИЧ, освободившихся из мест лишения свободы, коммерческих секс-работниц и прочих.

По заявлению фонда, он сотрудничает с международными организациями, среди которых ООН, Всемирная организация здравоохранения, а также различные частные фонды и организации.