Мы в соц.сетях:
АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

 Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

 Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
19:16   10 Июля 2018
Россия

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Татарский Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан Тимура Исламова решением Министерства юстиции РФ включен в реестр НКО-иноагентов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента, установлен при проведении внеплановой документарной проверки. По данным ведомства, фонд Исламова начал свою деятельность в 2006 году в Набережных Челнах. Организация занимается проблемами социально уязвимых групп — людей, употребляющих наркотики, живущих с ВИЧ, освободившихся из мест лишения свободы, коммерческих секс-работниц и прочих.

По заявлению фонда, он сотрудничает с международными организациями, среди которых ООН, Всемирная организация здравоохранения, а также различные частные фонды и организации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #минюст рф #фонд тимура исламова
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...