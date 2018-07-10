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18:53   10 Июля 2018
Россия

Более половины регионов уже одобрили пенсионную реформу, заявили в Госдуме

Более половины регионов уже одобрили пенсионную реформу, заявили в Госдуме

Отзывы о законопроекте пенсионной реформы поступили уже более чем из половины регионов страны. Поступившие отзывы имеют положительную направленность.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, особенно активно свою позицию выражают главы регионов. Чуть менее активны пока законодательные собрания, но и с их стороны депутат отметил наличие положительной динамики. Нилов отметил, что в отзывах заксобраний поступают просьбы учесть при доработке законопроекта специфику северных территорий. Парламентарий подчеркнул, что отрицательные отзыва не поступали ни со стороны губернаторов, ни со стороны заксобраний.

Ранее стало известно, что Законодательное собрание Севастополя приняло постановление об одобрении федерального проекта изменения пенсионного законодательства.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #политика #нилов #пенсионная реформа
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