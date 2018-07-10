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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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19:01   10 Июля 2018
Весь мир

Советник иранского лидера прибудет в Москву, что передать послание Путину

Советник иранского лидера прибудет в Москву, что передать послание Путину

Советник по международным вопросам руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи – Али Акбар Велаяти направился в столицу России, чтобы в среду передать послание для президента РФ Владимира Путина.

Об этом во вторник вечером сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на официального представителя иранского Министерства иностранных дел Бахрама Гасеми.

При этом в МИД Ирана отметили, что в послании, с которым Али Акбар Велаяти летит в Москву, упор делается на то, как важно расширять отношения между Ираном и Российской Федерацией.

Напомним: ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о проведении  двусторонних переговоров. Как ожидается, одной из тем российско-американского саммита в Хельсинки может стать сделка по иранской ядерной программе, из которой весной 2018 года вышли США.

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Автор: Александр Люблинский
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