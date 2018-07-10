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18:37   10 Июля 2018
Весь мир

Трамп подтвердит приверженность США коллективной обороне НАТО на саммите

Трамп подтвердит приверженность США коллективной обороне НАТО на саммите

Любое указание на то, что Вашингтон отходит от взятых обязательств в рамках альянса — ошибочно, заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, Вашингтон не только привержен статье пятой устава Североатлантического альянса о коллективной обороне, но и НАТО. Альянс укрепляет США, поэтому Трамп на предстоящем саммите альянса ясно выразит приверженность принципу коллективной обороны.

«Как он сделал это в прошлом году», — сказала постпред США при НАТО .

Трамп подтвердит приверженность США коллективной обороне НАТО на саммите

Трамп неоднократно призывал НАТО выполнить достигнутые в Бухаресте в 2014 году договоренности и повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. В противном случае президент США грозился сократить американское участие в общих программах альянса.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #нато #трамп #саммит #общество #весь мир #хатчисон
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