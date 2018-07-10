Трамп подтвердит приверженность США коллективной обороне НАТО на саммите
Любое указание на то, что Вашингтон отходит от взятых обязательств в рамках альянса — ошибочно, заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, Вашингтон не только привержен статье пятой устава Североатлантического альянса о коллективной обороне, но и НАТО. Альянс укрепляет США, поэтому Трамп на предстоящем саммите альянса ясно выразит приверженность принципу коллективной обороны.
«Как он сделал это в прошлом году», — сказала постпред США при НАТО .
Трамп неоднократно призывал НАТО выполнить достигнутые в Бухаресте в 2014 году договоренности и повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. В противном случае президент США грозился сократить американское участие в общих программах альянса.
In just a few moments, @USAmbNATO Hutchison will address the press in preparation for tomorrow's #NATOSummit. pic.twitter.com/nH3tFYygFM— US Mission to NATO (@USNATO) July 10, 2018