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18:33   10 Июля 2018
Россия

Волгоградец заплатит 160 тысяч рублей за брошенный в лесу окурок

Волгоградец заплатит 160 тысяч рублей за брошенный в лесу окурок

Жителя Клетского района Волгоградской области приговорили к условному наказанию сроком на год и два месяца и возмещению ущерба, причиненного лесным угодьям. Об этом сообщили в прокуратуре района.

Как указывается в релизе прокуратуры, 29-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, бросил незатушенную сигарету, что вызвало лесной пожар. Результатом его халатности стали 11 гектар выжженных лесных угодий.

Прокуратура заявила в суде, что ущерб превысил 160 тысяч рублей и потребовал возмещения. Суд удовлетворил требование в полном объеме.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #волгоградская область #лесной пожар
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