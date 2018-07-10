Волгоградец заплатит 160 тысяч рублей за брошенный в лесу окурок

Жителя Клетского района Волгоградской области приговорили к условному наказанию сроком на год и два месяца и возмещению ущерба, причиненного лесным угодьям. Об этом сообщили в прокуратуре района.

Как указывается в релизе прокуратуры, 29-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, бросил незатушенную сигарету, что вызвало лесной пожар. Результатом его халатности стали 11 гектар выжженных лесных угодий.

Прокуратура заявила в суде, что ущерб превысил 160 тысяч рублей и потребовал возмещения. Суд удовлетворил требование в полном объеме.