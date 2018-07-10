МВД РФ: Отбывающий наказание Сенцов является гражданином России

В российском Министерстве внутренних дел ответили на слова украинского омбудсмена, которая ранее заявила, что нет документов, подтверждающих, что Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии, является гражданином РФ.

Ранее во вторник омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что отбывающий 20-летний строк в колонии «Белый медведь» на территории РФ режиссер Олег Сенцов находится там, как украинский гражданин, так как он не предоставил ни паспорта гражданина Российской Федерации, ни его копии, ни номера. По словам Денисовой, нет документа, который подтвердил бы, что Сенцов имеет российское гражданство.

В пресс-центр МВД с просьбой прокомментировать данное заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой обратилось агентство «Интефакс», оно же приводит официальный ответ ведомства:

«Сообщаем, что Сенцов Олег Геннадьевич, 13 июля 1976 года рождения, является гражданином Российской Федерации», - говорится заявлении пресс-центра МВД.

Напомним: Олег Сенцов был задержан летом 2014 года в Крыму и обвинен в подготовке террористического акта. В августе 2015 года он был осужден по статье «Терроризм» Северо-Кавказским окружным военным судом в городе Ростов-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима.