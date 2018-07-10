Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу

Севастопольские парламентарии на сессии во вторник приняли постановление, которым поддержали федеральный проект об изменениях пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Из 24 депутатов заксобрания за принятие постановления "Об отзыве на проекты федеральных законов" проголосовали 14, шесть были против, двое воздержались.

Ранее правительство России приняло решение о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — женщин. Повышение будет проводиться постепенно и начнется с 2019 года. После рассмотрения проекта на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений документ был внесен в Госдуму.

В правительственном законопроекте отмечается, что данная инициатива призвана создать условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы страны в целом. Министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что пенсионная реформа, а также внесения изменений в законодательство, касающееся налогообложения должны обеспечить новое качество роста экономики страны и повысить уровень жизни граждан. По словам Силуанова, пенсионная реформа повысит реальные пенсии в стране.

Регионам поручено обсудить законопроект не позднее 17 июля. Осенью документ должен пройти все чтения в Госдуме.

С 1930-х годов и по настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин. Необходимость повышения пенсионного возраста обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достаточно высокую пенсию в условиях уменьшения в стране числа работающих и росте числа пенсионеров. В большинстве стран мира пенсионный возраст составляет именно 60-65 лет.