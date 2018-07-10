Мы в соц.сетях:
АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

 Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

 Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
18:11   10 Июля 2018
Россия

Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу

Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу

Севастопольские парламентарии на сессии во вторник приняли постановление, которым поддержали федеральный проект об изменениях пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Из 24 депутатов заксобрания за принятие постановления "Об отзыве на проекты федеральных законов" проголосовали 14, шесть были против, двое воздержались.

Ранее правительство России приняло решение о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — женщин. Повышение будет проводиться постепенно и начнется с 2019 года. После рассмотрения проекта на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений документ был внесен в Госдуму.

В правительственном законопроекте отмечается, что данная инициатива призвана создать условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы страны в целом. Министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что пенсионная реформа, а также внесения изменений в законодательство, касающееся налогообложения должны обеспечить новое качество роста экономики страны и повысить уровень жизни граждан. По словам Силуанова, пенсионная реформа повысит реальные пенсии в стране.

Регионам поручено обсудить законопроект не позднее 17 июля. Осенью документ должен пройти все чтения в Госдуме.

С 1930-х годов и по настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин. Необходимость повышения пенсионного возраста обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достаточно высокую пенсию в условиях уменьшения в стране числа работающих и росте числа пенсионеров. В большинстве стран мира пенсионный возраст составляет именно 60-65 лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #севастополь #общество #пенсионная реформа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...