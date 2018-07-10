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18:44   10 Июля 2018
Россия

Год за два. Каким будет переходный период на новых пенсионеров?

Год за два. Каким будет переходный период на новых пенсионеров?

«Шоковой терапии» не будет – внесенный в Государственную думу проект изменения пенсионного законодательства предусматривает длительный и очень плавный, с «передышками» переход на новый пенсионный возраст. Несмотря на то, что это законодательство может вступить в силу уже с 1 января 2019 года, первые «новые пенсионеры» появятся только в 2020 году, а закончится переход лишь 16 лет спустя – в 2034 году.

Пенсионный фонд России представил подробный график того, как, когда и насколько будут продлять возраст трудоспособности. Главный принцип – «год за два», то есть увеличение возраста будет происходить на один год раз в два года. Для мужчин повышение возраста будет происходить в течение 10 лет пять раз: в 2020-м на пенсию выйдут 61-летние, в 2022-м – 62-летние, в 2024-м – 63-летние, 2026-м – 64-летние и лишь в 2028-м – 65 летние мужчины. Последним сегодня всего 55 лет, среди них, например, Владимир Машков, Александр Домогаров, Михаил Ефремов, Евгений Дятлов и другие. 

Для женщин переходный период займет 16 лет, в течение которых возраст будет повышаться восемь раз. В 2020-м году на пенсию выйдут 56-летие. И только с 2034 года начнут выходить 63-летние женщины, которым сегодня всего 47 лет. Это, например, Эвелина Хромченко, Лера Кудрявцева, Кристина Орбакайте, Настя Заворотнюк, Марина Федункив и другие известные россиянки.

Ниже представлен полный график переходного периода.Год за два. Каким будет переходный период на новых пенсионеров?

При этом, как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уже в 2019 году начнется планомерное повышение размера ежемесячной пенсий – на 1000 рублей в год. Так, по оценке министра финансов Антона Силуанова, в 2024 году средний размер пенсии в России будет составлять 20 000 рублей (сейчас – 14000). А министр труда и социальной поддержки Максим Топилин заявил, что ежегодное увеличение размера пенсии на 1000 рублей будет прописано в законе, то есть – гарантировано.

Части категорий получателей пенсий повышение возраста выхода на пенсию не коснется вообще – см. справку Пенсионного фонда. 

Год за два. Каким будет переходный период на новых пенсионеров?

Что даст плавный переход на новую систему выхода на пенсию? Эксперты отмечают, что это, прежде всего, возможность подготовиться и перестроить собственные планы: ты точно знаешь, в каком году уйдёшь с работы, и уже сегодня можешь просчитать, сколько будешь получать. А для тех, кто, например, заранее откладывал «на пенсию», это даст возможность переструктурировать собственные накопления: либо оставить их нетронутыми, либо, исходя из нового плана жизни, направить на другие цели: покупку новой мебели, техники или просто хороший отдых.

Напомним, что необходимость изменения пенсионного законодательства связана с возникшим дисбалансом количества работающих и количества получающих пенсии. На 53 млн официально трудоустроенных граждан России, с чьих заработных плат производятся пенсионные отчисления, приходится почти 44 млн пенсионеров. Это около трети всего населения России.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #пенсонная реформа
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