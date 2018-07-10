Год за два. Каким будет переходный период на новых пенсионеров?

«Шоковой терапии» не будет – внесенный в Государственную думу проект изменения пенсионного законодательства предусматривает длительный и очень плавный, с «передышками» переход на новый пенсионный возраст. Несмотря на то, что это законодательство может вступить в силу уже с 1 января 2019 года, первые «новые пенсионеры» появятся только в 2020 году, а закончится переход лишь 16 лет спустя – в 2034 году.

Пенсионный фонд России представил подробный график того, как, когда и насколько будут продлять возраст трудоспособности. Главный принцип – «год за два», то есть увеличение возраста будет происходить на один год раз в два года. Для мужчин повышение возраста будет происходить в течение 10 лет пять раз: в 2020-м на пенсию выйдут 61-летние, в 2022-м – 62-летние, в 2024-м – 63-летние, 2026-м – 64-летние и лишь в 2028-м – 65 летние мужчины. Последним сегодня всего 55 лет, среди них, например, Владимир Машков, Александр Домогаров, Михаил Ефремов, Евгений Дятлов и другие.

Для женщин переходный период займет 16 лет, в течение которых возраст будет повышаться восемь раз. В 2020-м году на пенсию выйдут 56-летие. И только с 2034 года начнут выходить 63-летние женщины, которым сегодня всего 47 лет. Это, например, Эвелина Хромченко, Лера Кудрявцева, Кристина Орбакайте, Настя Заворотнюк, Марина Федункив и другие известные россиянки.

Ниже представлен полный график переходного периода.

При этом, как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уже в 2019 году начнется планомерное повышение размера ежемесячной пенсий – на 1000 рублей в год. Так, по оценке министра финансов Антона Силуанова, в 2024 году средний размер пенсии в России будет составлять 20 000 рублей (сейчас – 14000). А министр труда и социальной поддержки Максим Топилин заявил, что ежегодное увеличение размера пенсии на 1000 рублей будет прописано в законе, то есть – гарантировано.

Части категорий получателей пенсий повышение возраста выхода на пенсию не коснется вообще – см. справку Пенсионного фонда.

Что даст плавный переход на новую систему выхода на пенсию? Эксперты отмечают, что это, прежде всего, возможность подготовиться и перестроить собственные планы: ты точно знаешь, в каком году уйдёшь с работы, и уже сегодня можешь просчитать, сколько будешь получать. А для тех, кто, например, заранее откладывал «на пенсию», это даст возможность переструктурировать собственные накопления: либо оставить их нетронутыми, либо, исходя из нового плана жизни, направить на другие цели: покупку новой мебели, техники или просто хороший отдых.

Напомним, что необходимость изменения пенсионного законодательства связана с возникшим дисбалансом количества работающих и количества получающих пенсии. На 53 млн официально трудоустроенных граждан России, с чьих заработных плат производятся пенсионные отчисления, приходится почти 44 млн пенсионеров. Это около трети всего населения России.