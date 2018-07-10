Трамп приготовил подарок для Путина

Вы узнаете, что это, только когда я его подарю, приводит слова американского лидера Дональд Трамп газета New York Daily News. Президент США встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.

За несколько дней до первой полноформатной встречи с президентом РФ Трамп посетит саммит Североатлантического альянса в Брюсселе и встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По его словам, переговоры с Путиным «могут быть самыми простыми» из предстоящих.

«У меня есть небольшой подарок для него», — сказал президент США.