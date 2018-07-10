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Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

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 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
18:12   10 Июля 2018
Весь мир

Трамп приготовил подарок для Путина

Трамп приготовил подарок для Путина

Вы узнаете, что это, только когда я его подарю, приводит слова американского лидера Дональд Трамп газета New York Daily News. Президент США встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.

За несколько дней до первой полноформатной встречи с президентом РФ Трамп посетит саммит Североатлантического альянса в Брюсселе и встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По его словам, переговоры с Путиным «могут быть самыми простыми» из предстоящих.

«У меня есть небольшой подарок для него», — сказал президент США.

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Автор: Анатолий Кубарев
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