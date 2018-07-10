Трамп приготовил подарок для Путина
Вы узнаете, что это, только когда я его подарю, приводит слова американского лидера Дональд Трамп газета New York Daily News. Президент США встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.
За несколько дней до первой полноформатной встречи с президентом РФ Трамп посетит саммит Североатлантического альянса в Брюсселе и встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По его словам, переговоры с Путиным «могут быть самыми простыми» из предстоящих.
«У меня есть небольшой подарок для него», — сказал президент США.
European leaders are getting ready for Trump — and the possibility of a weakened NATO https://t.co/tpMRWFBqeH pic.twitter.com/SClPYMIYZW— New York Daily News (@NYDailyNews) July 10, 2018