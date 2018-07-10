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18:03   10 Июля 2018
Россия

Думский комитет одобрил проект о борьбе с «колумбайн-сообществами» в соцсетях

Думский комитет одобрил проект о борьбе с «колумбайн-сообществами» в соцсетях

Автором законопроекта выступила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Члены комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей в ходе прошедшего во вторник заседания единогласно одобрили концепцию законопроекта, который направлен на защиту жизни детей от так называемых колумбайн-сообществ, распространяющих идею насилия в социальных сетях, а также на незамедлительное выявление организаторов сообществ, толкающий детей на насилие.

«Колумбайн-сообщества» — это группы, которые посвящены массовому убийству в американской школе «Колумбайн» в штате Колорадо.

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Автор: Алла Ларионова
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