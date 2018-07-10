Петиция в поддержку кемеровского пожарного Бурсина собирает подписи в интернете

Около пяти тысяч человек подписали петицию в поддержку руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, которого арестовали по обвинению в халатности в рамках расследования дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

В петиции, которая размещена в интернете на портале change.org, говорится, что и сам Бурсин и остальные пожарные рисковали жизнью, делая все возможное, чтобы спасти посетителей кемеровского торгового центра во время страшного пожара в марте 2018 года. Там же авторы просят прекратить дело по статье «халатность», возбужденное в отношении Бурсина, который стал и первым руководителем тушения пожара, так как первым туда.

«Халатность - это бездействие, но никто не сможет сказать, что Андрей Бурсин бездействовал. Он первым из спасателей кинулся вперед в горящее здание. Рисковал своей жизнью», - говорится в петиции.

Также в обращении содержится просьба освободить и пожарного Сергея Генина, который со своим звеном спас мужчину, сумевшего выбраться из кинозала.

В то же время, родственники погибших в «Зимней вишне» считают обвинения в адрес пожарных справедливыми. Следственный Комитет утверждает, что Бурсин в нарушение боевого устава подразделений ПО не организовал надлежащим образом управление силами и средствами кемеровского пожарно-спасательного гарнизона, и, в частности, неверно присвоил пожару статус, распорядившись направить на тушение семь пожарных машин, вместо одиннадцати.

Напомним: пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года – в первый день школьных каникул, в связи с чем в здании ТЦ было много детей. В результате пожара погибли 60 человек, из них 40 детей. Большинство погибших находились в кинозалах. Пожарные смогли спасти лишь 20 человек. В ходе расследуемого дела обвинения предъявлены 11 фигурантам, в том числе экс-начальнику Главного управления регионального МЧС Александру Мамонтову.