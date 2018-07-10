Мы в соц.сетях:
АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

 Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ представил спортивную версию автомобиля Lada Vesta

 Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента

Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший от отравления в Эймсбери пришел в сознание

 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
17:57   10 Июля 2018
Россия

Власти Зауралья отказались ремонтировать «несуществующую» дорогу

Власти Зауралья отказались ремонтировать «несуществующую» дорогу

Единственный выезд из поселка Плановый — стихийный и самовольно образованный проезд, считают в администрации города Щучье Курганской области.

Жители поселка попросили общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль» помочь с ремонтом грунтовой дороги, которая после дождей превращается в грязевое болото, поэтому ни въехать, ни выехать. Люди неоднократно жаловались местным властям на бездорожье, но без толку.

Общественники обратились в администрацию города Щучье. Чиновники ответили, что у дорог поселка Плановый нет твердого покрытия, поэтому не получилось определить, где находится указанная в жалобе улица. Власти уточнили, что ремонт грунтовых дорог законодательством не предусмотрен.

Представители «Гражданского патруля» обратились в прокуратуру Курганской области и попросили проверить администрацию города Щучье по факту бездействия, принять выезд из поселка Плановый на баланс и обязать внести в план ремонта дорог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дороги #общество #щучье #гражданский патруль #плановый
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...