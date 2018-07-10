Власти Зауралья отказались ремонтировать «несуществующую» дорогу

Единственный выезд из поселка Плановый — стихийный и самовольно образованный проезд, считают в администрации города Щучье Курганской области.

Жители поселка попросили общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль» помочь с ремонтом грунтовой дороги, которая после дождей превращается в грязевое болото, поэтому ни въехать, ни выехать. Люди неоднократно жаловались местным властям на бездорожье, но без толку.

Общественники обратились в администрацию города Щучье. Чиновники ответили, что у дорог поселка Плановый нет твердого покрытия, поэтому не получилось определить, где находится указанная в жалобе улица. Власти уточнили, что ремонт грунтовых дорог законодательством не предусмотрен.

Представители «Гражданского патруля» обратились в прокуратуру Курганской области и попросили проверить администрацию города Щучье по факту бездействия, принять выезд из поселка Плановый на баланс и обязать внести в план ремонта дорог.