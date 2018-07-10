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17:52   10 Июля 2018
Россия

Депутаты поддержали законопроект о ликвидации роуминга в РФ

Депутаты поддержали законопроект о ликвидации роуминга в РФ

Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга на территории страны.

Авторами документа в июне минувшего года выступили представители думской франции «Справедливая Россия» во главе с лидером Сергеем Мироновым.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект федерального закона предлагает отменить дифференцированные тарифы по оплате услуг сотовой связи в зависимости от прибывании абонентов в том или ином регионе России. Подчеркивается, что роуминг является архаизмом, который в настоящий момент препятствует развитию доступности мобильной связи в стране и являющемся по своей сути дополнительным источником доходов для операторов связи.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #политика #общество #роуминг #сотовая связь
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