Депутаты поддержали законопроект о ликвидации роуминга в РФ

Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга на территории страны.

Авторами документа в июне минувшего года выступили представители думской франции «Справедливая Россия» во главе с лидером Сергеем Мироновым.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект федерального закона предлагает отменить дифференцированные тарифы по оплате услуг сотовой связи в зависимости от прибывании абонентов в том или ином регионе России. Подчеркивается, что роуминг является архаизмом, который в настоящий момент препятствует развитию доступности мобильной связи в стране и являющемся по своей сути дополнительным источником доходов для операторов связи.