Комитет ГД поддержал законопроект о наказании за вовлечение детей в акции

Думский комитет по вопросам семьи и детей принял решение поддержать проект закона об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и рекомендовать Госдуме принять его в первом чтении.

Разработкой данного проекта занимался Комитет по законодательству, а Комитет по вопросам семьи выступал, как соисполнитель. Законопроект предлагает внести в федеральный Кодекс об ответственности за административные нарушения поправки, предусматривающие наказание для тех, кто, организовывая несанкционированные акции, привлекает к участию в них несовершеннолетних.

Если поправки будут внесены, нарушителей можно будет наказать штрафом в размере 30-50 тысяч рублей, арестом сроком до 15 суток или обязательными работами до 100 часов. Эти меры предусмотрены в том случае, если нарушитель является частным лицом. Должностным же лицам может грозить штраф 50-100 тысяч рублей, а юридическим – штраф в 250-500 тысяч рублей.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что протоколы о данных нарушениях буду составляться полицейскими, а их рассмотрение будет отнесено к компетенции судей.

Также отмечается, что данная инициатива направлена прежде всего на защиту жизни, здоровья и развития несовершеннолетних, для которых участие в несанкционированных митингах может представлять угрозу.