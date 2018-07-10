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17:31   10 Июля 2018
Весь мир

Нигерия предложила нефтегазовым компаниям РФ разработать месторождения

Нигерия предложила нефтегазовым компаниям РФ разработать месторождения

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский встретился с председателем и гендиректором нигерийской компании Petrolex Oil & Gas Limited Сегуном Адебуту​​​.

В материалах по итогам встречи говорится, что Абуджа предложила российским нефтегазовым компаниям разработать два месторождения в Нигерии, передает Федеральное агентство новостей. Абуджа попросила Минэнерго РФ посодействовать в привлечении российских компаний, в том числе для финансирования проекта.

Минэнерго РФ уточнило, что нигерийская сторона направит коллегам материалы для изучения соответствующего предложения. Яновский и Адебут договорились проработать вопрос с компаниями РФ, которые заинтересуются предложением.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #нигерия #месторождения
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