Россия и Ямайка планируют увеличить сроки безвизовых турпоездок с 30 до 90 дней

Российское правительство одобрило проект соглашения с Ямайкой об увеличении срока безвизовых поездок россиян на Ямайку – с целью туризма, образования или культурного обмена – с 30 дней до 90.

Соответствующий документ во вторник опубликован на сайте правовой информации. В нем говориться, что российские граждане смогут в течение года без визы находится на территории Ямайки сроком до 90 дней подряд, то же самое касается граждан Ямайки на российской территории.

Данный проект ранее был проработан совместно с представителями ямайского правительства, и, как отмечается, будет подписан сразу по достижении сторонами окончательной договоренности.

Консульский департамент российского Министерства иностранных дел отмечает, что власти Ямайки вели 30-дневный безвизовый режим для граждан России с начала 2013 года.