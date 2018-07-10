Совфед подготовит проект о предотвращении конфликта интересов парламентариев

Сенаторы создали рабочую группу, которая разработает законопроект о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов парламентариев с исчерпывающим списком возможных нарушений.

Об этом во вторник рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации работы палаты Андрей Кутепов.

Он объяснил, что такой закон уже существует для госслужащих. Тем временем у деятельности депутатов есть своя специфика, которая также требует мер для предотвращения конфликтов.

Кутепов уточнил, что список возможных нарушений, который также составят сенаторы, призван обозначить, какая ситуация является конфликтом интересов, а какая - нет. Тем более, что имеется множество спорных на первый взгляд примеров.

Проект подготовят до 1 декабря текущего года. После его принятия могут создать комиссию, которая займется решением конфликтов парламентариев.