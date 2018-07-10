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16:52   10 Июля 2018
Весь мир

Медведев: Нацпроект «Здоровье» охватит все сферы здравоохранения

Медведев: Нацпроект «Здоровье» охватит все сферы здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании президиума Совета по стратегическому развитию приоритетных проектов, рассказал о нацпроекте «Здоровье», охватывающем все сферы здравоохранения – от первичной помощи до профильного образования.

По словам главы правительства, данный проект был разработан Министерством здравоохранения и включает в себя восемь составляющих проектов:

«От развития первичной медико-санитарной помощи, а именно на этом этапе часто определяется, какая помощь нужна пациенту в дальнейшем, до развития профильного образования и экспорта медицинских услуг», - подчеркнул Медведев.

При этом глава правительства отметил, что одной из ключевых задач проекта «Здоровье» является снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Для этого по всей стране будут переоснащены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, где будет активно проводится профилактика сосудистых заболеваний, а также будут созданы онкологические центры по оказанию амбулаторной помощи.

Также Медведев отметил, что национальный проект «Здоровье» включает в себя развитие в стране детского здравоохранения.

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Автор: Александр Люблинский
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