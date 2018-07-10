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16:59   10 Июля 2018
Россия

Минздрав предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь

Минздрав предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь

Изменяя Налоговый кодекс РФ целесообразно учесть предложение ведомства о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более девяти процентов, передает пресс-служба министерства здравоохранения.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 93 процентах случаев отравлений россиян алкоголем и спиртосодержащей продукцией — острое отравление этанолом. 

Минздрав предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь

Минздрав РФ предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта более девяти процентов. В 2018 году для алкоголя, в котором более девяти процентов спирта (без учета пива и игристого вина), размер налоговой ставки составляет 523 рубля за литр. Правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #алкоголь #общество #минздрав #налоговый кодекс #акцизы
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