Минздрав предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь

Изменяя Налоговый кодекс РФ целесообразно учесть предложение ведомства о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более девяти процентов, передает пресс-служба министерства здравоохранения.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 93 процентах случаев отравлений россиян алкоголем и спиртосодержащей продукцией — острое отравление этанолом.

Минздрав РФ предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта более девяти процентов. В 2018 году для алкоголя, в котором более девяти процентов спирта (без учета пива и игристого вина), размер налоговой ставки составляет 523 рубля за литр. Правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.