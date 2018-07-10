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17:00   10 Июля 2018
Весь мир

Украинская Федерация футбола компенсирует Вукоевичу штраф за кричалку «Слава Украине»

Украинская Федерация футбола компенсирует Вукоевичу штраф за кричалку «Слава Украине»

Федерация футбола Украины намерена компенсировать хорватскому спортсмену Огнену Вукоевичу штраф, который был наложен на него FIFA за возглас «Слава Украине».

Кроме того, глава Федерации футбола Украины (ФФУ) и депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Андрей Павелко предложил члену делегации хорватской команды работу в федерации. Об этом депутат рассказал в кулуарах Рады, куда он явился в футболке сборной Хорватии.

Помимо того, что за «славу Украине» Вукоевича выгнали из сборной, ему еще был выписан штраф на 15000 швейцарских франков (примерно 15000 долларов). Причиной такого решения FIFA послужило видео, где скаут киевского «Динамо» и защитник сборной Хорватии Дамагой Вида скандировали кричалку «Слава Украине» после победы над россиянами в четвертьфинале Чемпионата мира - 2018.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #штраф #fifa #чм-2018 #вида #вукоевич
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