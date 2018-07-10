Пермь отпразднует 300-летие в 2023 году — Путин

Российский лидер Владимир Путин порекомендовал региональным властям поучаствовать в подготовке к юбилею города, расположенного на востоке европейской части страны.

Во вторник, 10 июля, президент РФ подписал указ о праздновании 300-летия основания Перми в 2023 году. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации. Путин постановил, принять предложение правительства отпраздновать 300-летие города и подготовиться к празднику.

Пермь основали в 1723 году. Через 155 лет в 1878 году город стал конечным пунктом первой на Урале железной дороги и связал Пермь с Екатеринбургом. В 1916 году в городе открыли первое высшее учебное заведение на Урале — Пермский государственный университет.