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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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16:28   10 Июля 2018
Россия

Пермь отпразднует 300-летие в 2023 году — Путин

Пермь отпразднует 300-летие в 2023 году — Путин

Российский лидер Владимир Путин порекомендовал региональным властям поучаствовать в подготовке к юбилею города, расположенного на востоке европейской части страны.

Во вторник, 10 июля, президент РФ подписал указ о праздновании 300-летия основания Перми в 2023 году. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации. Путин постановил, принять предложение правительства отпраздновать 300-летие города и подготовиться к празднику.

Пермь отпразднует 300-летие в 2023 году — Путин

Пермь основали в 1723 году. Через 155 лет в 1878 году город стал конечным пунктом первой на Урале железной дороги и связал Пермь с Екатеринбургом. В 1916 году в городе открыли первое высшее учебное заведение на Урале — Пермский государственный университет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #пермь
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