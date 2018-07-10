Решение в накопительных площадках — депутат Госдумы о мусорной проблеме в Иркутской области

Проблемы в Иркутской области очень похожи на общероссийские – огромное количество мусора, низкий процент переработки. Однако и специфические для региона проблемы имеются.

Например, прибайкальские территории страдают от отсутствия легальных мест размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). А в некоторых местностях такие полигоны просто запрещено строить.

Так, экологическим законодательством запрещено (и это совершенно правильно!) размещение полигонов ТКО вблизи Байкала. Приходится возить за 100-150 километров: туда, где есть законные свалки. Но, поскольку объемы невелики (например, деревня Большое Голоустное, где живет 600 человек, генерирует очень небольшое количество мусора), стоимость перевозки кубометра отходов на такое расстояние становится заоблачной. Для деревенских жителей она просто неподъемная. В итоге компании отказываются работать с отдаленными деревнями, люди сбрасывают мусор по карьерам и лесам, чем наносят байкальской природе огромный ущерб. Это уникальная ситуация, когда вполне логичные ограничения законодательства, призванные сохранить природу Байкала, ведут к ухудшению экологической ситуации на его берегах.

Решением может стать создание небольших площадок, чтобы накапливать мусор и вывозить экономически-целесообразными объемами. Однако для этого нужно изменить нормативно-правовую базу. Сейчас над этим вопросом КПРФ и работает.

Тем временем наличие мусорных полигонов в стране не является проблемой. Даже в развитых странах они существуют. Вопрос в том, какой процент мусора туда вывозится и что это за мусор. В таких странах, как Швеция, Голландия и Дания, на полигонах захоранивается не более 5% мусора. Остальное перерабатывается. Если мы добьемся хотя бы захоронения на уровне 30%, это уже в три раза снизит нагрузку на полигоны.

В вопросе же избавления от отходов, вторичная переработка более перспективна, чем сжигание: она позволяет сделать отрасль хотя бы частично самоокупаемой. Но для этого нужно решить вопрос раздельного сбора мусора. Проблема в том, что рентабельным мусороперерабатывающий комплекс станет только в том случае, если граждане сами возьмут на себя первичную сортировку. Если этого добиться не получится, придется либо повышать тарифы, либо субсидировать работу комплексов из бюджета. Без многолетней культуры самостоятельной сортировки мусора сами люди этого делать не станут. А поднимать тарифы в нынешней экономической ситуации непозволительно. Остается система субсидирования за счет бюджета как единственный реалистичный вариант.

Замечу, что в отдельных местностях к этой мысли уже пришли сами жители. Так, на острове Ольхон жители поселка Хужир по собственной инициативе уже несколько лет внедряют раздельный сбор. Они самостоятельно сколотили специальные урны из трех отсеков: стекло, пластик, все остальное. Более того, они пытаются приучить туристов не пользоваться пластиковыми пакетами, а покупать практичные «авоськи», которые шьют местные жительницы.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов

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