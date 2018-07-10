Facebook массово блокирует украинцев, славящих страну на странице FIFA

Администрация соцсети Facebook начала массово блокировать страницы украинцев, которые своим флэшмобом обвалили рейтинг аккаунту FIFA.

Накануне страница Всемирной федерации футбола подверглась массовой атаке со стороны пользователей из Украины. Люди оставляли десятки тысяч комментариев «Слава Украине» и ставили оценку профилю 1 балл из 5. Буквально за один день аккаунт получила около 130 тысяч отметок с одной звездочкой.

Администрация социальной сети решила остановить «набег» на страницу, начав массово отправлять в бан ярых поклонников Украины. Кроме того, страница FIFA в Facebook отныне для украинцев недоступна.

Флэшмоб является реакцией украинцев на исключение Огнена Вукоевича из состава хорватской делегации на ЧМ-2018 после появления в сети видеозаписи, на которой скаут киевского «Динамо» и защитник сборной Хорватии Дамагой Вида скандируют «Слава Украине».

Недовольство общественности вызвал тот факт, что Вукоевич и Вида записали видео сразу после победой над сборной России на матче четвертьфинала чемпионата.