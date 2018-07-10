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16:26   10 Июля 2018
Россия

Минфин предлагает запретить регионам снижать налог на прибыль

Минфин предлагает запретить регионам снижать налог на прибыль

В Министерстве финансов РФ предложили запретить регионам в течение пяти лет снижать ставку налога на прибыль организаций с тем, чтобы снизить возможные риски после того, как было принято решение отменить контроль за трансфертным ценообразованием.

Об этом в Госдуме в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе заявил заместитель главы Минфина Илья Трунин.

Он пояснил, в России, с одной стороны ликвидируется консолидированная группа налогоплательщиков (КГН), и в это же время убирается контроль за трансфертным ценообразованием. Данным комплексным решением, по словам Трунина, позволяет не применять в дальнейшем институт КГН, контролируя трансфертные цены лишь в областях, где существует риск.

«Чтобы число этих областей риска минимизировать, правительство предлагает в течении 5 лет исключить право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки налога на прибыль организаций», - добавил замминистра. 

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Автор: Александр Люблинский
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