Минфин предлагает запретить регионам снижать налог на прибыль

В Министерстве финансов РФ предложили запретить регионам в течение пяти лет снижать ставку налога на прибыль организаций с тем, чтобы снизить возможные риски после того, как было принято решение отменить контроль за трансфертным ценообразованием.

Об этом в Госдуме в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе заявил заместитель главы Минфина Илья Трунин.

Он пояснил, в России, с одной стороны ликвидируется консолидированная группа налогоплательщиков (КГН), и в это же время убирается контроль за трансфертным ценообразованием. Данным комплексным решением, по словам Трунина, позволяет не применять в дальнейшем институт КГН, контролируя трансфертные цены лишь в областях, где существует риск.