Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Слова американского лидера Дональда Трампа передало издание Bloomberg.

Политик в беседе с журналистами сообщил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным может оказаться самым легким из всех, которые предстоят главе Белого дома в Европе. Трамп намерен посетить и Великобританию.

Политику также задали вопрос о том, в роли кого он видит Путина — врага или друга. Трамп пояснил, что глава РФ для него является скорее «соперником».

Саммит США-Россия пройдет 16 июля в Хельсинки. Сейчас ведется подготовка по дипломатическим каналам. Планируется, что Путин и Трамп обсудят актуальные мировые вопросы и затронут развитие российско-американских отношений. Встреча глав государств станет первой полноформатной, если не считать тех, что прошли в рамках саммитов.