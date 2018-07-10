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Минюст присвоил «Фонду Тимура Исламова» статус иноагента
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
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 Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»

Порошенко пожелал Трампу успеха в деле возвращения Путина «на верный путь»
16:12   10 Июля 2018
Весь мир

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Слова американского лидера Дональда Трампа передало издание Bloomberg.

Политик в беседе с журналистами сообщил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным может оказаться самым легким из всех, которые предстоят главе Белого дома в Европе. Трамп намерен посетить и Великобританию.

Политику также задали вопрос о том, в роли кого он видит Путина — врага или друга. Трамп пояснил, что глава РФ для него является скорее «соперником».

Саммит США-Россия пройдет 16 июля в Хельсинки. Сейчас ведется подготовка по дипломатическим каналам. Планируется, что Путин и Трамп обсудят актуальные мировые вопросы и затронут развитие российско-американских отношений. Встреча глав государств станет первой полноформатной, если не считать тех, что прошли в рамках саммитов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир
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