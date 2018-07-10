Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Никаких запретительных шагов в ближайшее время не планируется, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Его слова во вторник передает ТАСС.

В то же время Песков рассказал, что к настоящему моменту подготовлено 20 проектов в рамках программы «Цифровая экономика». Ими ничего не запрещается, но создаются возможности для рынков и компаний, а также для быстрого развития и доступа к рынкам и потребителям. Речь идет о логике легализации так называемых цифровых валют, логике биометрической идентификации и логике законов регулирования данных.

Дмитрий Песков, ранее возглавлявший одно из направлений Агентства стратегических инициатив, во вторник указом лидера РФ Владимира Путина назначен на должность спецпредставителя президента по цифровому и технологическому развитию.