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Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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16:12   10 Июля 2018
Россия

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Никаких запретительных шагов в ближайшее время не планируется, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Его слова во вторник передает ТАСС.

В то же время Песков рассказал, что к настоящему моменту подготовлено 20 проектов в рамках программы «Цифровая экономика». Ими ничего не запрещается, но создаются возможности для рынков и компаний, а также для быстрого развития и доступа к рынкам и потребителям. Речь идет о логике легализации так называемых цифровых валют, логике биометрической идентификации и логике законов регулирования данных.

Дмитрий Песков, ранее возглавлявший одно из направлений Агентства стратегических инициатив, во вторник указом лидера РФ Владимира Путина назначен на должность спецпредставителя президента по цифровому и технологическому развитию.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #песков #цифровая экономика
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