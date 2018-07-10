Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Президент РФ Владимир Путин включил уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова в рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере бизнеса.

Соответствующее распоряжение главы государства появилось во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства создали после распоряжения президента в 2016 году. Изначально ее главой назначили главу администрации Кремля Сергея Иванова. После того, как он перешел на должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов остался в числе рабочей группе.