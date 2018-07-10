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Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

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16:05   10 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили в страну британского журналиста Джона Уоррена Грэма Бродерипа, который ведет телепередачу «Поедем, поедим» на российском канале НТВ.

Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированную территорию Крыма», - заявил он.

При этом Слободян добавил, что британский журналист сам подтвердил, что ездил в Крым осенью 2015 года. В связи с этим, по словам Слободяна, Уоррену и было отказано в проезде на территорию Украины, причем он не сможет пересекать границу на протяжении ближайших трех лет.

Напомним: ранее на Украину не пропустили Евгения Примакова – российского журналиста, и Полу Слиер – корреспондента RT, которые направлялись на конференцию по свободе прессы, по приглашению ОБСЕ.

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Автор: Александр Люблинский
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