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15:47   10 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Петиция «О запрете пропаганды георгиевской ленты» появилась в начале июля на белорусском портале petitions.by.

Авторы обращения предлагают ввести ответственность за ношение, демонстрацию, публичное использование, изготовление, распространение или изображение георгиевской ленточки на территории Белоруссии. Они объяснили, что считают ленту не символом победы в Великой Отечественной войне, а «символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата власти, с применением огнестрельного оружия и военной техники». Они также уверены, что ее использование может навредить территориальной целостности страны.

Однако в некоторых конкретных случаях активисты предлагают разрешить ленту. Запрет не стоит распространять на определенные документы, оригиналы боевых знамён, государственные награды и могильные сооружения, указано в петиции.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #белоруссия #весь мир #георгиевская лента
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