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15:49   10 Июля 2018
Россия

Васильев доложил Путину о наказании в Дагестане более 200 чиновников-коррупционеров

Васильев доложил Путину о наказании в Дагестане более 200 чиновников-коррупционеров

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в регионе за коррупционные правонарушения более 200 чиновников привлечены к ответственности.

При этом Васильев отметил, что в ходе проверок были вскрыты многие факты, которые раньше не были замечены властями. По его словам, по материалам прокуратуры к ответственности были привлечены более 200 местных чиновников – за несоответствие доходов и расходов, за конфликты интересов и тому подобное.

Также Васильев уточнил, что кто-то из уличенных в коррупции чиновников был наказан, кто-то понес ответственность в дисциплинарном порядке, кто-то принял решение уволиться сам.

«Я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше порядка и, самое главное, будут более эффективно использоваться средства, бюджетные в первую очередь», - подчеркнул Васильев, отметив, что работы в это направлении продолжаются.

Также врио главы Дагестана напомнил президенту РФ, что работа по противодействию коррупции была начата в республике в рамках исполнения его поручения, для чего в регионе была сформирована группа из 48 прокуроров, выявивших в итоге свыше 200 коррупционных нарушений.

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Автор: Александр Люблинский
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