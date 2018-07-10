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Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

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15:32   10 Июля 2018
Россия

Более 60 регионов приветствуют новый законопроект о пенсиях

Более 60 регионов приветствуют новый законопроект о пенсиях

Министерство труда России отслеживает информацию об обсуждении проекта закона о повышении пенсионного возраста на уровне властей регионов.

Позитивно о проекте закона высказался уже 61 российский субъект. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.. Отмечается, что положительные отзывы на законопроект по данной инициативе направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #общество #минтруд #пенсонная реформа
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