Более 60 регионов приветствуют новый законопроект о пенсиях

Министерство труда России отслеживает информацию об обсуждении проекта закона о повышении пенсионного возраста на уровне властей регионов.

Позитивно о проекте закона высказался уже 61 российский субъект. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.. Отмечается, что положительные отзывы на законопроект по данной инициативе направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона.