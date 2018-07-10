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Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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15:36   10 Июля 2018
Россия

Не наш вопрос: Песков отказался комментировать выходку Виды

Не наш вопрос: Песков отказался комментировать выходку Виды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать жест футболиста сборной Хорватии Домагоя Вида после матча с российской командой.

В сети появилось видео, где Вида крикнул «Слава Украине». Ролик опубликован в скором времени после четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

Представитель Кремля отметил, что это «не наш вопрос» и отказался комментировать выходку спортсмена. Также Песков отметил, что игра была честной и поздравил российских футболистов с блестящим матчем. Хорватскую сборную он поздравил с победой.

Хорватия встретится с Англией 11 июля в 21.00 по Москве.

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Автор: Павел Никифоров
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