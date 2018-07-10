Не наш вопрос: Песков отказался комментировать выходку Виды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать жест футболиста сборной Хорватии Домагоя Вида после матча с российской командой.

В сети появилось видео, где Вида крикнул «Слава Украине». Ролик опубликован в скором времени после четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

Представитель Кремля отметил, что это «не наш вопрос» и отказался комментировать выходку спортсмена. Также Песков отметил, что игра была честной и поздравил российских футболистов с блестящим матчем. Хорватскую сборную он поздравил с победой.

Хорватия встретится с Англией 11 июля в 21.00 по Москве.