Украинская Федерация футбола возместит Вукоевичу штраф FIFA

Штраф Международной федерации футбола в размере 15 тысяч швейцарских франков, наложенный на бывшего хорватского футболиста Огнена Вукоевича, будет ему компенсирован Федерацией футбола Украины (ФФУ).

Об этом во вторник заявил президент ФФУ Андрей Павленко, слова которого приводит РИА новости.

«Я лично и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен», - сказал Павленко, в частности.

Так же он добавил, что от лица ФФУ может предложить Вукоевичу даже работу, если в этом есть необходимость.

Напомним: после четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и России, в котором хорваты одолели россиян по результату серии послематчевых пенальти, Вукоевич вместе с нападающим хорватской сборной Домогоем Видой записал видеоролик, в котором посвятил эту победу Украине.