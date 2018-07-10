Лучший союзник США: Туск ответил на слова Трампа о военных расходах ЕС

Расходы ЕС на оборону НАТО соразмерны военным расходам Китая и сильно превышают российские, заверил президента США Дональда Трампа глава Европейского совета Дональд Туск.

Ранее американский лидер раскритиковал Евросоюз, заявив, что тот слишком мало вкладывается в оборону Североатлантического альянса. Тем временем Вашингтон тратит на НАТО больше, чем любая европейская страна. Это, считает Трамп, нечестно по отношению к налогоплательщикам США.

Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

Туск ответил на слова Трампа. В Twitter он написал, что США никогда не найдет лучшего союзника, чем ЕС. Тем более, что объединение довольно много тратит на оборону альянса. Во всяком случае больше, чем Россия на свои вооруженные силы, и столько же, сколько Китай, заверил глава Евросовета.

Кроме того, подчеркнул Туск, Вашингтон может не сомневаться, что европейские деньги идут на оборону.