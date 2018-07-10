Мы в соц.сетях:
Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

15:28   10 Июля 2018
Весь мир

Лучший союзник США: Туск ответил на слова Трампа о военных расходах ЕС

Лучший союзник США: Туск ответил на слова Трампа о военных расходах ЕС

Расходы ЕС на оборону НАТО соразмерны военным расходам Китая и сильно превышают российские, заверил президента США Дональда Трампа глава Европейского совета Дональд Туск.

Ранее американский лидер раскритиковал Евросоюз, заявив, что тот слишком мало вкладывается в оборону Североатлантического альянса. Тем временем Вашингтон тратит на НАТО больше, чем любая европейская страна. Это, считает Трамп, нечестно по отношению к налогоплательщикам США.

Туск ответил на слова Трампа. В Twitter он написал, что США никогда не найдет лучшего союзника, чем ЕС. Тем более, что объединение довольно много тратит на оборону альянса. Во всяком случае больше, чем Россия на свои вооруженные силы, и столько же, сколько Китай, заверил глава Евросовета.

Кроме того, подчеркнул Туск, Вашингтон может не сомневаться, что европейские деньги идут на оборону.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#нато #политика #трамп #туск #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...