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Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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15:16   10 Июля 2018
Россия

Госдума приняла законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов

Госдума приняла законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов

В России создадут отдельные девять кассационных судов и пять апелляционных.

Глава соответствующего комитета Павел Крашенинников заявил, что ведомства создадут на основе экстерриториального принципа надрегиональных судов.

Апелляционный суд рассмотрит жалобы и представления по невступившим в силу актам, которые приняли в первой инстанции. Кассационные суды станут рассматривать дела о жалобах и представлениях по уже вступившим в силу судебным актам или же по вновь открывшимся сведениям. Создание этого ряда органов позволит сделать суды независимее и отвести от них региональное влияние, считает Крашенников.

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Автор: Павел Никифоров
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