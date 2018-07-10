Госдума приняла законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов

В России создадут отдельные девять кассационных судов и пять апелляционных.

Глава соответствующего комитета Павел Крашенинников заявил, что ведомства создадут на основе экстерриториального принципа надрегиональных судов.

Апелляционный суд рассмотрит жалобы и представления по невступившим в силу актам, которые приняли в первой инстанции. Кассационные суды станут рассматривать дела о жалобах и представлениях по уже вступившим в силу судебным актам или же по вновь открывшимся сведениям. Создание этого ряда органов позволит сделать суды независимее и отвести от них региональное влияние, считает Крашенников.