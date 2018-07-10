Куда пойдут работать вчерашние пенсионеры

Профсоюзы признают реформу неизбежной и требуют высокооплачиваемые рабочие места. Эксперт напоминает о самозанятости.

Депутаты партии «Единая Россия» 10 июля передали Министерству труда и социальной защиты более 140 вопросов избирателей по правительственной реформе повышения пенсионного возраста. Первый замруководителя фракции Андрей Исаев рассказал, что вопросы собирали в течение недели: выбрали наиболее острые. Работать с ведомством депутаты намерены в режиме горячей линии, ежедневно.

Наибольшее беспокойство у многих вызывает вопрос трудоустройства. По оценке Росстата, к 2036 году реформа даст стране 13 миллионов рабочих рук. «Политикой Сегодня» попыталась разобраться, чем смогут занять себя в обозримом будущем вчерашние пенсионеры. Опрошенные агентством эксперты полагают, что без работы люди предпенсионного возраста не останутся, но вот размер будущего заработка зависит от умений граждан.

Многие люди старше сорока лет сегодня состоят в профсоюзах, где реформу восприняли, мягко говоря, неоднозначно. Доля работников старше 40 лет в профсоюзах сегодня составляет около 60%. Цифру, подчеркнув, что она приблизительная, в комментарии «ПС» озвучил зампред Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов. Федерация опасается проблем с будущих проблем с трудоустройством. Одну называет прямо - мигранты. Работа есть, но пока места заняты.

«У нас в Москве много иностранных специалистов, труд которых оценивается работодателями намного дешевле. И они заполонят наш рынок. Нужно вводить ограничения в Москве. Их 800 тысяч в Москве, которые покупают патент. Давайте их уберем, и будем говорить о реформе. Рабочие места должны быть высокооплачиваемые», - говорит он.

Член исполкома Генсовета Федерации независимых профсоюзов РФ, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Тарасенко считает необходимым помимо повышения пенсионного возраста пересмотреть закон о занятости, увеличить пособие по безработице и гарантировать вчерашним пенсионерам рабочие места.

А места есть. Ведущий научный сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Алексей Седлов убежден, что при большом желании найти работу не составит большого труда.

- Исторически так сложилось, что многие люди не доверяют центрам занятости. Устрой на работу, просят меня. Пойдете в центр занятости, отвечаю. Мы не знаем, мы не хотим.

- А есть смысл им идти в центры?

- Я, как профессионал, считаю, что да. Но у людей инерция. И второй момент – там много непрестижных вакансий. Достойную высокооплачиваемую работу не всегда можно найти. В центрах по существу вакансии есть, но люди туда не идут. Слесарями, например. У нас сейчас 15-20 миллионов самозанятых граждан, которые не хотят никуда идти. Долю людей пенсионного возраста среди них оценивать не возьмусь, но они есть. Да и служба занятости решает свои задачи. Возможно, успешно. Самым слабозащищенным пособия платят, а многие не готовы без конца ходить из-за пяти тысяч рублей.

- То есть люди не надеются на помощь центров, но и центры ничего толкового предложить не могут?

- Если и есть какие-то престижные работы, то найти их можно в основном по рекомендации. Родственники помогают, интернет. Так во всем мире, не только у нас. Вдобавок, сейчас все заговорили о цифровизации экономики. Люди предпенсионного возраста не шибко дружат с гаджетами. И они не готовы к цифровизации.

- А если не идти на непрестижную работу, то куда?

- Может быть, какая-то часть раствориться среди самозанятых граждан. Я думаю, мы их не увидим. Они будут по-серому отягощать наш рынок труда.

Впрочем, такой сценарий правительство учитывает. Ранее глава Минтруда Максим Топилин анонсировал законопроект о вводе самозанятых граждан в экономику. Проект будет содержать как стимулирующие меры, так и информацию о возможной ответственности за уход от налогов.