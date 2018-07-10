Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Корпорации делают все, чтобы люди привыкли к умным колонкам и девайс стал обычным бытовым прибором, как чайник, микроволновка или телевизор. Покупателям объясняют, чтобы заказать такси, забронировать номер в гостинице, купить авиабилет не нужен компьютер или телефон. Достаточно озвучить желание, а умная колонка сделает все остальное.

У умных колонок от Amazon, Apple и Google появился конкурент — мультимедиа-платформа «Яндекс.Станция» с русскоязычной «Алисой». Продажа стартовала во вторник, 10 июля, но только в столичном магазине и музее «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе. Примерно за час до открытия магазина выстроилась очередь.

Наконец! Мы запускаем продажи Яндекс.Станции. Первая партия доступна с 10 июля только в Магазине и музее Яндекса с 10 утра (вот где он находится: https://t.co/eerLIy9TmF). — Яндекс (@yandex) July 9, 2018

У магазина @yandex с утра стоит толпа в ожидании открытия чтобы купить колонку Яндекс.Станция первыми. Не больше 2 штук в одни руки! Фото: @ochirman pic.twitter.com/MjLoSP9YE8 — Evgeny Kozlov (@ekozlov) July 10, 2018

Скока народу хочет разговаривать с колонкой) — JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) 10 июля 2018 г.

Вид сзади. За мной еще метро 20-30 очереди :) pic.twitter.com/82k2AqPW9S — Anton Scherbakov (18+) (@scherbakovx) 10 июля 2018 г.

Разрываюсь между: «Зачем она мне нужна», «Наверное лучше купить HomePod, потому что экосистема Apple” и «Ну за 10к в принципе можно взять, хороший девайс». — Nikita Gerasimov (@fsqgera) 10 июля 2018 г.

По информации Яндекс, умной колонкой управляет голосовой помощник «Алиса» по принципу вопрос-ответ. «Алиса» заведет будильник, напомнит о встрече, прочитает новости, сообщит прогноз погоды, включит музыку. Если подключить «Яндекс.Станцию» к телевизору, тогда «Алиса» покажет фильмы и сериалы.

Здравствуйте! Станция работает только при подключении к интернету :) — Yandex.Support (@yandexsupport) July 9, 2018

Станция самостоятельно воспроизводит звук, подключение других устройств для вывода звука в текущей версии не предусмотрено. В дальнейшем подумаем над этим. — Yandex.Support (@yandexsupport) July 9, 2018

автономности не будет, выключили свет, не будет работать :( дома ИБП, а инет от провайдера помрет :( — Diden05 21+ (@diden05) 9 июля 2018 г.

А хочется же ведь скачать автономно и прослушать музыку даже если вырубился интернет. — Den (@denislitvinov24) 9 июля 2018 г.

Индустрии умных колонок уже несколько лет, но ни Alexa от Amazon, ни ассистент в Google Home и в Apple HomePod не говорят на русском. Поэтому «Яндекс.Станция» поможет россиянам поближе познакомиться с удобным девайсом.

Грустная Алиса. Приятно удивлён качеством сборки Яндекс Станции. На фотках и рендерах казалось, что верхняя панель пластиковая, но в жизни ощущается как металл. pic.twitter.com/9f3NxEKMOB — Constantine (@CKonovalov) July 10, 2018

эта станция находится в вакууме. голосовой помощник бесполезен без экосистемы, поэтому google home, apple homepod будут покупать, а эта штука хороша для журналистов, но в реальных домах ее не будет. — Кирилл Новиков (@krillnovikov) 9 июля 2018 г.

Однако алексе это не помешало — ted (@jstted) 9 июля 2018 г.

сравнивать это нельзя. Amazon в США - это все. Яндекс в РФ-это поиск, машины, еда и то это только в крупных городах. В маленьких - это только поиск в интернете. — Кирилл Новиков (@krillnovikov) 9 июля 2018 г.

Надо с чего-то начинать. Если они найдут партнеров которые добавят поддержку алисы, то в чем проблема? — ted (@jstted) 9 июля 2018 г.

вот именно"найдут"-это не подход бизнеса. надо выйти и сказать"у нас есть". А сейчас получается ,вы заплатите и может быть потом будет все классно,но заплатите сейчас.Компания Microsoft тоже много чего обещала с Win Phone и закрыла проект. — Кирилл Новиков (@krillnovikov) 9 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что «Яндекс.Станцию» оснастили матрицей из семи микрофонов, поэтому «Алиса» услышит пользователя на расстоянии до семи метров или с другой комнаты. Однако людей заинтересовал немаловажный вопрос, получится ли сохранить приватность и защититься от прослушивания.

Очередь в Москве за "умной" колонкой "Яндекс Станция" со встроенным голосовым помощником "Алиса". Когда-то люди боялись КГБ и "жучков" в квартирах. А теперь стоят в очереди за девайсом, который будет их подслушивать. 7 микрофонов и постоянное подключение к интернету, да, да, да. pic.twitter.com/hT3gGAuumK — Vladimir Chudentsov (@chudentsov) July 10, 2018

Интересно будет посмотреть трафик от станции в инет — Daniil (@kempendyi) 9 июля 2018 г.

Подожду пока эта самая Алиса сольет в публичный доступ домашние разговоры, фоточки и еще чего-нибудь интересное. Ну, как яндексовские сервисы любят. А пока приготовлю попкорн. — Творог для розжига (@skeletonmelon) 9 июля 2018 г.

Для параноиков. Яндекс Станция не передаёт данных в фоновом режиме, вроде. Только после слова «Алиса», судя по мониторингу роутера. pic.twitter.com/pcL2cKzdxN — Constantine (@CKonovalov) 10 июля 2018 г.

Может записывать в фоновом режиме, слушать ключевые слова, а передавать уже потом. Ты же не знаешь, что именно она там передаёт после слова «Алиса». Мне лично пофиг на приватность, просто указываю на логическую ошибку. «Не передаёт данные в фоне» ≠ «Не следит за пользователем». — Евлогий (•~•) (@evlogii) 10 июля 2018 г.