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16:10   10 Июля 2018
Медиа

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Корпорации делают все, чтобы люди привыкли к умным колонкам и девайс стал обычным бытовым прибором, как чайник, микроволновка или телевизор. Покупателям объясняют, чтобы заказать такси, забронировать номер в гостинице, купить авиабилет не нужен компьютер или телефон. Достаточно озвучить желание, а умная колонка сделает все остальное.

У умных колонок от Amazon, Apple и Google появился конкурент — мультимедиа-платформа «Яндекс.Станция» с русскоязычной «Алисой». Продажа стартовала во вторник, 10 июля, но только в столичном магазине и музее «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе. Примерно за час до открытия магазина выстроилась очередь.

 

 

 

 

 

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

По информации Яндекс, умной колонкой управляет голосовой помощник «Алиса» по принципу вопрос-ответ. «Алиса» заведет будильник, напомнит о встрече, прочитает новости, сообщит прогноз погоды, включит музыку. Если подключить «Яндекс.Станцию» к телевизору, тогда «Алиса» покажет фильмы и сериалы. 

 

 

 

 

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Индустрии умных колонок уже несколько лет, но ни Alexa от Amazon, ни ассистент в Google Home и в Apple HomePod не говорят на русском. Поэтому «Яндекс.Станция» поможет россиянам поближе познакомиться с удобным девайсом. 

 

 

 

 

 

 

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что «Яндекс.Станцию» оснастили матрицей из семи микрофонов, поэтому «Алиса» услышит пользователя на расстоянии до семи метров или с другой комнаты. Однако людей заинтересовал немаловажный вопрос, получится ли сохранить приватность и защититься от прослушивания.

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #умная колонка #яндекс.станция
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