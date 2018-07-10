Эксперт: Экономический кризис в Тунисе ведет к политическим проблемам

По данным Госстата Туниса, в стране продолжает расти инфляция, которая в июне 2018 года прибавила по отношению к майским показателям еще 0,1% и составляет 7,8%, что является самым высоким показателем за минувшие 28 лет.

В мае этого года Центробанк Туниса второй раз за три месяца поднял процентную ставку до 6,75%. При этом агентство Reuters, со ссылкой на источники в правительстве страны, сообщает, что к концу текущего года, инфляция в Тунисе достигнет 9%.

Сложившуюся сложную ситуацию прокомментировал преподаватель гуманитарного факультета Высшей Школы Экономики Григорий Лукьянов, его слова во вторник приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня».

По мнению эксперта, падающая экономика Туниса отрицательно влияет на и так непростую политическую обстановку в стране. В частности, он указал на то, что партия «Ан-Нахда» на прошлых выборах была вынуждена умерить свои амбиции и найти компромисс со светскими политиками, так как выяснилось, что она не имеет никакого опыта реального управления государством, а также не имеет и доверия со стороны иностранных инвесторов, которые вливанием денег могли бы компенсировать ее неграмотный менеджмент.

Теперь же, как отмечает Лукьянов, можно наблюдать обратную ситуацию, когда и возвращение во власть представителей светских сил, и готовность к диалогу, которую, демонстрируют исламисты, уже не могут изменить ситуацию из-за крайне негативной экономической конъюнктуры.

Пари этом общество внутри самого Туниса, как отмечает эксперт, осознает, что проблемы в стране связаны именно с неэффективным управлением. Население, желающее перемен, оказывает на власти сильное давление, не понимая, что от действий правительства сейчас уже зависит немногое.

«Вызвано это соседством с Ливией, и тем, что вслед за Ливией значительная часть тунисской экономики находится в теневом секторе, не подвергается налогообложению, аудиту, и не живет по тем законам, по которым живет светлая экономика - экономика, на которую так рассчитывает власть», - пояснил Лукьянов.

При этом, по его словам, все попытки стабилизировать обстановку внутри Ливии находятся в большой зависимости от внешних факторов. В частности, страна оказалась заложником конфликта, разгоревшегося между Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами – обе эти небольшие по сути страны, обладают тем не менее ресурсами, чтобы при необходимости стабилизировать обстановку внутри Туниса, или же дестабилизировать ее. А также обстановка в стране зависит и от Международного валютного фонда, и от действий США.