Володин отметил успехи Собянина в развитии Москвы

Об этом спикер Госдумы заявил во время открытия выставки, посвященной программе благоустройства «Моя улица». Программа действует в Москве.

Володин отметил роль столичного мэра Сергея Собянина в динамичном развитии города. Политик подчеркнул, что экспонаты, представленные на выставке — то, что сделано в Москве за минувшие четыре года. Володин выразил благодарность градоначальнику и его команде за проделанную работу.

Дума же, принимая законы и формируя собственный бюджет, сделала так, чтобы остались деньги на реализацию запланированных в столице проектов, сообщил спикер.