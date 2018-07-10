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 Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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14:40   10 Июля 2018
Россия

Володин отметил успехи Собянина в развитии Москвы

Володин отметил успехи Собянина в развитии Москвы

Об этом спикер Госдумы заявил во время открытия выставки, посвященной программе благоустройства «Моя улица». Программа действует в Москве.

Володин отметил роль столичного мэра Сергея Собянина в динамичном развитии города. Политик подчеркнул, что экспонаты, представленные на выставке — то, что сделано в Москве за минувшие четыре года. Володин выразил благодарность градоначальнику и его команде за проделанную работу.

Дума же, принимая законы и формируя собственный бюджет, сделала так, чтобы остались деньги на реализацию запланированных в столице проектов, сообщил спикер.

«Средства были и раньше, но такого динамичного развития не было. Спасибо мэру», — заявил Володин.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #володин #собянин #политика
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