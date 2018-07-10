Россия способствовала повышению безопасности Руанды, уверен эксперт

Страны юго-восточной Африки всерьез взялись за развитие туризма. В настоящее время в Руанде любой желающий может прокатиться на параплане. Власти государства надеются, что ноу-хау привлечет доходы в казну за счет привлечения новых туристов. Услуга будет стоить от 50 до 200 долларов. При этом все инструкторы будут проходить обязательное обучение. Цена одного месяца - три тысячи долларов.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин заявил ФАН, что сотрудничество Руанды с РФ в сфере безопасности в немалой степени повлияло на снижение различных рисков, в том числе и для туристов, желающих посетить эту страну.

«На сегодняшний день этот вопрос решается довольно эффективно», — отметил эксперт.

Кроме того, он отметил, что сейчас еще преждевременно было бы говорить о том, что криминальная обстановка в Руанде полностью нормализована. Эксперт напомнил, что в любом государстве присутствует определенная степень рисков и внутренних угроз. Однако тот факт, что эта африканская страна начала наводить порядок и взялась за обеспечение безопасности для своих граждан и туристов, уже очевиден.

В начале лета Руанду посетил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Министр обсудил с руководством страны ряд ключевых вопросов, в том числе и уровень безопасности. Также обсуждались возможные поставки Руанде систем ПВО. Лавров заметил, что на вооружении руандийских сил безопасности, армии, правоохранительных органов есть российские вертолеты, машины «Урал», также поставляется стрелковое оружие, обсуждаются поставки систем ПВО.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что Москва в настоящее время нацелена на развитие военных и военно-технических отношений с Руандой.