ГД поддержала законопроект о праве охраны аэропортов применять электрошокеры

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента сенаторы Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный.

ГД во вторник, 10 июля, приняла в первом чтении законопроект, позволяющий охранникам аэропортов, вокзалов, метро носить и применять электрошокеры. Авторы документа считают, что мера повысит безопасность на объектах транспортной инфраструктуры.

Согласно пояснительной записке, у охранников аэропортов, вокзалов и метро нет права использовать электрошокеры. Парламентарии предложили законодательно разрешить сотрудникам транспортной охраны, учитывая их «особую ответственность», носить и применять электрошокеры как оружие активной самообороны.

Авторы инициативы напомнили, что охранникам транспортных объектов запретили использовать служебное оружие, чтобы в случае стрельбы не пострадали случайные люди. Законопроект о применении электрошокеров обсуждают представители министерства внутренних дел, Минтранса и Росвардии.