ГД поддержала законопроект о праве охраны аэропортов применять электрошокеры
Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента сенаторы Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный.
ГД во вторник, 10 июля, приняла в первом чтении законопроект, позволяющий охранникам аэропортов, вокзалов, метро носить и применять электрошокеры. Авторы документа считают, что мера повысит безопасность на объектах транспортной инфраструктуры.
Согласно пояснительной записке, у охранников аэропортов, вокзалов и метро нет права использовать электрошокеры. Парламентарии предложили законодательно разрешить сотрудникам транспортной охраны, учитывая их «особую ответственность», носить и применять электрошокеры как оружие активной самообороны.
Авторы инициативы напомнили, что охранникам транспортных объектов запретили использовать служебное оружие, чтобы в случае стрельбы не пострадали случайные люди. Законопроект о применении электрошокеров обсуждают представители министерства внутренних дел, Минтранса и Росвардии.
#Заседание: Безопасность транспортных объектов повысят - охрана аэропортов и вокзалов может получить право на ношение электрошокеровhttps://t.co/vixvUqlNGO— Государственная Дума (@dumagovru) July 10, 2018