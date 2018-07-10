Мы в соц.сетях:
Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

14:35   10 Июля 2018
Россия

ГД поддержала законопроект о праве охраны аэропортов применять электрошокеры

ГД поддержала законопроект о праве охраны аэропортов применять электрошокеры

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента сенаторы Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный.

ГД во вторник, 10 июля, приняла в первом чтении законопроект, позволяющий охранникам аэропортов, вокзалов, метро носить и применять электрошокеры. Авторы документа считают, что мера повысит безопасность на объектах транспортной инфраструктуры.

ГД поддержала законопроект о праве охраны аэропортов применять электрошокеры

Согласно пояснительной записке, у охранников аэропортов, вокзалов и метро нет права использовать электрошокеры. Парламентарии предложили законодательно разрешить сотрудникам транспортной охраны, учитывая их «особую ответственность», носить и применять электрошокеры как оружие активной самообороны.

Авторы инициативы напомнили, что охранникам транспортных объектов запретили использовать служебное оружие, чтобы в случае стрельбы не пострадали случайные люди. Законопроект о применении электрошокеров обсуждают представители министерства внутренних дел, Минтранса и Росвардии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #аэропорт #метро #общество #вокзал #электрошокер #охранник
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...